Huub Stevens über Ex-Schalke-Trainer Tedesco: "Es ist ihm entglitten - da kann er aber nichts dafür"

Schalke-Interimstrainer hat die Amtszeit seines Vorgängers Domenico Tedesco bei Schalke 04 noch einmal aufgearbeitet. "Er hat es mit dieser Mannschaft nicht hinbekommen, ein Team zu formen, das erfolgreich war. Es hat ein Jahr funktioniert, aber dann ist es ihm entglitten. Ich arbeite jetzt mit der Mannschaft und ich kann mir vorstellen, dass es für einen jungen Trainer sehr schwierig war, mit einer solchen Mannschaft zu arbeiten", sagte der 65-Jährige in einem Eurosport-Interview, nahm Tedesco aber umgehend aus der Schusslinie.

Stevens weiter: "Da kann er aber nichts dafür. Da waren anderen Leute dafür verantwortlich, die Dinge nicht eingesehen und anders gedacht haben. Es wurden Fehler gemacht, die nicht am Trainer festgemacht werden können. Das ist schade." Ob sich die Kritik gegen den rund drei Wochen vor Tedescos Entlassung im vergangenen März zurückgetretenen Sportvorstand Christian Heidel richtete, blieb offen. Heidel war vor seinem Abschied besonders wegen einer verfehlten Personalpolitik in Bedrängnis geraten.

Stevens übt Selbstkritik

Stevens, der von den Fans zum Schalker Jahrhundert-Trainer gewählt worden war und dem Aufsichtsrat des Klubs angehört, zeigt sich aber auch selbstkritisch: "Vielleicht war auch ich in bestimmten Momenten nicht da. Ein erfahrener Trainer, der bekommt das schon hin. Aber ein junger Trainer braucht die Unterstützung. Und die haben wir ihm nicht gegeben. Dafür müssen wir uns alle an der eigenen Nase packen."

Der Austausch zwischen Stevens und Tedesco ist auch heute noch intensiv. So holt sich der Niederländer immer wieder Rat von seinem Vorgänger ein: "Natürlich haben wir Kontakt, warum auch nicht? Domenico kann mir helfen mit der Mannschaft. Er hat eineinhalb Jahre mit dem Team zusammengearbeitet, ich nur einige Wochen." Sogar eine Rückkehr Tedescos in den Verein kann sich Stevens vorstellen: "Domenico ist ein guter Trainer, das habe ich immer gesagt. Und das bleibt auch so. Eine Rückkehr auf Schalke ist nicht einfach, ich denke, dass dafür eine gewisse Zeit verstreichen muss. Aber warum nicht?"