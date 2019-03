Schalke 04 setzt bis zum Saisonende auf Stevens und Büskens - Asamoah stößt zum Team 

Die Interimstrainer Huub Stevens und Mike Büskens werden den FC Schalke 04 bis zum Ende der Saison betreuen. Das gab der Verein einen Tag nach der Entlassung von Domenico Tedesco bekannt. Nachdem sich der Klub von seinem Coach getrennt hatte, war am Donnerstag zunächst offengeblieben, ob das Duo Stevens/Büskens nur beim Punktspiel am Samstag gegen RB Leipzig oder für einen längeren Zeitraum auf der Bank sitzen wird. Zudem übernimmt Ex-Nationalspieler Gerald Asamoah den Posten des Teammanagers.

FC Schalke 04: So reagiert das Netz auf die Entlassung von Domenico Tedesco

"Wir werden in dieser Konstellation die Saison 2018/2019 bis zum Ende spielen", sagte der neue S04-Sportvorstand Jochen Schneider am Freitag und erklärte zudem, dass Stevens nach Abschluss der Spielzeit wieder in sein Amt als Aufsichtsrat zurückkehren wird. Stevens, der S04 1997 zum Triumph im UEFA-Pokal geführt hatte, zu seiner Rückkehr auf die Trainerbank: "Wenn der Verein mich fragt, ist es ganz schwer 'Nein' zu sagen." Büskens sieht sich als Zuarbeiter des 65-Jährigen: "Huub hat den Hut auf."