Schalke 04 in der Einzelkritik gegen RB Leipzig: Die Noten zur 0:1-Heimpleite

Mit Huub Stevens und Mike Büskens war unter der Woche ein Hauch von Euphorie nach Gelsenkirchen zurückgekehrt. Und auch die Elf von Schalke zeigte gegen den Tabellendritten einen leidenschaftlichem Auftritt, dem es allerdings häufig an Konsequenz im Abschluss und in Teilen auch an spielerischer Klasse fehlte. So stand am Ende eine leistungsgerechte 0:1-Heimpleite - und die Schalker am Ende wieder mit leeren Händen da, während RB Leipzig weiter auf Champions-League Kurs ist.