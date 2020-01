Fix! Schalke 04 holt Abwehr-Talent Jean-Clair Todibo vom FC Barcelona per Leihe mit Kaufoption

Der zweite Winter-Transfer ist durch! Der FC Schalke 04 hat sich mit Innenverteidiger Jean-Clair Todibo vom FC Barcelona verstärkt. Das 20-jährige Abwehrjuwel wechselt bis zum Sommer auf Leihbasis zu den Königsblauen, wie der Tabellenfünfte der Bundesliga am Mittwoch bekannt gab. Der Vertrag enthält nach Angaben der Katalanen eine Kaufoption im Sommer 2020 über 25 Millionen Euro, allerdings hat Barcelona die Möglichkeit, den Franzosen ein Jahr später per Klausel zurückzukaufen - für 50 Millionen Euro. Todibo spielt bevorzugt im Abwehrzentrum, kann aber auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden.

Schalke-Trainer Wagner: Todibo gehört in Europa "zu den besten jungen Innenverteidigern"

"Wir haben ja im Trainingslager in Spanien gesagt, dass wir personell nur noch einmal aktiv werden, wenn sich etwas für uns auftut, das uns weiterbringt“, wird Schalke-Trainer David Wagner auf der Vereins-Homepage zitiert. "Das gilt sicherlich für Jean-Clair Todibo, der zu den besten jungen Innenverteidigern gehört, die es derzeit in Europa gibt." Sportvorstand Jochen Schneider ergänzte: "Jean-Clair ist mit seinen technischen und physischen Fähigkeiten und seinem Spielverständnis ein sehr spannender Spieler, der mit 20 Jahren natürlich noch einiges Entwicklungspotenzial besitzt.“

Mit der Verpflichtung des französischen Juniorennationalspielers reagiert der Revierklub auf die angespannte Personallage in der Defensive. Innenverteidiger Salif Sané wird mit einer Knieverletzung mindestens bis Februar fehlen, ebenso wie Defensiv-Allrounder Benjamin Stambouli, der an einem Bruch des Fußwurzelknochens laboriert. Zuletzt musste daher Außenverteidiger Bastian Oczipka in der Innenverteidigung aushelfen. Todibo könnte daher schon am Freitagabend beim Rückrundenauftakt gegen den Tabellenzweiten Borussia Mönchengladbach (20:30 Uhr, DAZN) zu seinem Debüt im Schalke-Trikot kommen.

Auch in der Offensive hatten die Gelsenkirchener in der Winterpause schon nachgebessert: Angreifer Michael Gregoritsch ist ebenfalls bis Saisonende vom FC Augsburg ausgeliehen worden. Beim letzten Test vor dem Gladbach-Spiel hatte Gregoritsch sogar schon seinen ersten Treffer gefeiert.