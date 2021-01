Schalke-Boss Schneider bestätigt: "Wollen uns noch verstärken" - Thommy kein Thema mehr bei S04

Der FC Schalke scheint ungebremst in Richtung Abgrund zu schlittern. Auch das magere Unentschieden bei Werder Bremen (1:1) am Samstag half dem Revierklub nicht dabei, einen Sprung in Richtung Klassenerhalt zu machen. In der Offensive fehlt neben Hoffnungsträger Matthew Hoppe und Rückkehrer Klaas-Jan Huntelaar die Durchschlagskraft. Sportvorstand Jochen Schneider bestätigte am Sonntag im Sport1-"Doppelpass", dass Schalke auf dem Transfermarkt noch einmal aktiv werden wolle.

