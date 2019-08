Schalke-Vorstand Schneider nach Fan-Protesten gegen Clemens Tönnies: "Brauchen keine Hetzjagden"

Sportvorstand Jochen Schneider hat die Fans von Schalke 04 nach den Protesten gegen Clemens Tönnies beim DFB-Pokal-Spiel beim Regionalligisten SV Drochtersen/Assel (5:0) zur Besonnenheit aufgerufen. "Das war zum einen ein klares Statement der Fans gegen Rassismus. Zum anderen ein klares Statement, dass die Fans mit den Äußerungen von Clemens Tönnies nicht einverstanden waren. Deswegen haben sie ihm die Rote Karte gezeigt. Um in der Sportler-Sprache zu bleiben: Nach einer Roten Karte entschuldigt man sich, hat eine Sperre zu verbüßen", sagte der 48-Jährige bei Sky.

Einst waren sie für den FC Schalke 04 aktiv. Aber was machen Raúl, Christoph Metzelder, Ivan Rakitic und Emile Mpenza heute? Der SPORT BUZZER hat sich auf Spurensuche begeben. ©

50 ehemalige Spieler des FC Schalke 04 und was aus ihnen wurde

Schalke-Sportvorstand Schneider zu Tönnies: "Brauchen keine Hetzjagden"

Schneider betonte zudem, dass man "keine Hetzjagden" brauche. "Wir sollten aufpassen, dass wir es nicht übertreiben. Den Pranger haben wir abgeschafft in Deutschland", warnte der ehemalige sportliche Leiter von RB Leipzig. "Seine Verdienste für den Verein sind unbestritten und das steht glaube ich vor der Klammer."

Schalke-Trainer Wagner: So denke ich über den Rassismus-Eklat um Tönnies

Fall Clemens Tönnies: Schalke-Ehrenrat weist Kritik an Urteil zurück

Die Anhänger der Schalker hatten vor dem Pokalspiel am Samstag Rote Karten in die Luft gehalten . Auf der einen Seite der Plakate stand "Rassismus" auf der anderen "Clemens Tönnies". Vor dem Block wurde ein großes Banner mit der Aufschrift "Wir zeigen Tönnies die Rote Karte" angebracht. Die Stimmung wurde erst während des Spiels und der immer deutlicher werdenden Führung von S04 entspannter.

Schalke-04-Ehrenrat verteidigt Tönnies-Urteil

Tönnies hatte Anfang August während einer Rede vorgeschlagen, den Klimawandel mit der Finanzierung von 20 Kraftwerken in Afrika zu bekämpfen und erklärt: "Dann würden die Afrikaner aufhören Bäume zu fällen, und sie hören auf, wenn’s dunkel ist, Kinder zu produzieren." Die Ehrenratssitzung am Dienstagabend hatte ergeben, dass Tönnies sein Amt bei dem Verein nach seinen umstrittenen Aussagen über Afrika für drei Monate ruhen lassen will. Das Gremium kam zu dem Ergebnis, dass der Vorwurf des Rassismus unbegründet sei.