Offiziell: Schalke 04 holt Barcelona-Talent Juan Miranda auf Leihbasis

Der FC Schalke 04 hat mit Juan Miranda Gonzalez einen neuen Linksverteidiger verpflichtet. Der 19-Jährige wechselt für zwei Jahre auf Leihbasis vom FC Barcelona nach Gelsenkirchen, wie der Bundesligist am frühen Freitagabend verkündet hat. Bis zum 30. Juni 2021 wird Miranda bei den Königsblauen das Trikot mit der Rückennummer 3 tragen.

"Juan ist ein ganz großes Talent des spanischen Fußballs auf der Position des Linksverteidigers. Er hat in jungen Jahren schon Beachtliches erreicht: Stammspieler der spanischen U19-Nationalmannschaft und erste Einsätze im Profiteam des FC Barcelona", wird Schalke-Trainer David Wagner auf der offiziellen Webseite der Schalker zitiert. Es sei für den Klub großartig, dass man sich die Dienste dieses Spielers sichern konnte.

Der Schalke-Coach erklärte in seinem Statement zudem, dass man Miranda die Zeit geben werde, hier in Deutschland anzukommen und ihn so zu unterstützen, dass er für den FC Schalke 04 eine Hilfe sein könne.