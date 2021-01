Bittere Nachrichten für Schalke: Hoffnungsträger Kolasinac und Huntelaar fehlen wohl gegen Bayern

Auch das noch: Der ohnehin schwer angeschlagene FC Schalke 04 muss gegen den FC Bayern am Sonntag (15.30 Uhr, Sky) offenbar auf zwei Hoffnungsträger verzichten. Laut einem Bericht der Bild stehen die Rückkehrer Klaas-Jan Huntelaar und Sead Kolasinac gegen den Tabellenführer nicht im Kader des Bundesliga-Schlusslichtes.

Huntelaar plagen Wadenprobleme. Auf der Pressekonferenz machte Schalke-Trainer Christian Gross noch Hoffnungen auf einen Einsatz des Niederländers. "Er macht Fortschritte und ist für die Bank eine gute Option", sagte der Coach des Tabellenletzten. Bei Sky90 empfand Schalkes Eurofighter Youri Mulder einen Einsatz von Huntelaar als "noch zu früh". Youngster Matthew Hoppe könnte dafür erneut eine Chance in der Startelf erhalten, nachdem er in dieser Saison in sieben Bundesliga-Spielen bereits auf fünf Treffer kommt.