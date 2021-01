Fix: Klaas-Jan Huntelaar kehrt zu Schalke 04 zurück - Klub gibt Details und Rückennummer bekannt

Huntelaar war vor dreieinhalb Jahren von Schalke zu Ajax in seine Heimat zurückgekehrt, um dort seine Karriere ausklingen zu lassen. Zuvor hatte der Stürmer nach Stationen bei Real Madrid und der AC Mailand sieben Spielzeiten für die Königsblauen absolviert. In der Saison 2011/2012 wurde er mit 29 Toren in 32 Spielen Bundesliga-Torschützenkönig. In insgesamt 240 Spielen für Schalke schoss er satte 126 Tore und legte weitere 35 auf. In der aktuellen Spielzeit der Eredivisie brachte es der Routinier im Ajax-Trikot auf sieben Treffer in elf Einsätzen.