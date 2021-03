Schalke 04: Knäbel könnte wohl Dauerlösung als Sportvorstand werden - Suche nach Sportdirektor?

Beim FC Schalke 04 wird der Kreis möglicher Kandidaten für den Posten des Sportvorstands immer kleiner. Wie zuletzt bekannt wurde, stehen der lange Zeit gehandelte Rouven Schröder und Wunschkandidat Ralf Rangnick nicht zur Verfügung. Favorit scheint nun Peter Knäbel zu sein. Der beim Revierklub seit der Trennung von Schneider als kommissarischer Gesamtverantwortlicher Sport eingesetzte bisherige Technische Direktor für Entwicklung war erst vor wenigen Tagen von Aufsichtsratschef Jens Buchta gelobt worden. "Er hat einen sehr guten Eindruck hinterlassen", so Buchta.

Wie der Kicker berichtet, wolle Schalke zusätzlich einen Sportdirekter verpflichten, um den zukünftigen Sportvorstand "zukünftig zu entlasten". Namen für die Sportdirekter-Position nennt das Fachmagazin nicht. Die gescheiterten Gespräche mit Rangnick haben laut Buchta die Suche nach einem neuen Sportvorstand zusätzlich erschwert: "Als Verein sind wir bei der Personalsuche jetzt in einer schwierigen Lage." S04 intensivierte zuletzt die Suche nach einem neuen Sportvorstand, um beim Aufbau einer neuen Mannschaft für die drohende Zweitliga-Saison nicht noch mehr Zeit zu verlieren.

Entschieden versuchte Buchta am vergangenen Wochenende, den Eindruck zu verhindern, nun planlos in Richtung 2. Liga zu steuern. "Wir haben uns parallel auch mit Alternativen beschäftigt", sagte der Aufsichtsratschef: "Ich bin überzeugt, dass wir in kurzer Zeit einen Nachfolger als Sportvorstand präsentieren können." Bleibt die Frage, wer sich Schalke angesichts der Querelen überhaupt antut. Selbst Buchta hält diese für legitim. "Ich würde mir das vielleicht auch überlegen, diesen Job zur Zeit zu übernehmen", sagte er.