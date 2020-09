Chefausbilder Elgert über die Jugendarbeit bei Schalke 04 und Transfers von Top-Talenten

Norbert Elgert, DFB-Trainer des Jahres 2013, ist seit 1996 als Nachwuchstrainer des FC Schalke 04 tätig. In seiner Zeit als A-Jugend-Coach war er Förderer zahlreicher Talente, die nun Nationalspieler sind. Im SPORT BUZZER-Interview spricht der 63-Jährige vor dem Schalker Bundesliga -Auftakt beim FC Bayern über die Folgen der Finanzprobleme auf die Nachwuchsarbeit und den Wandel in der Entwicklung junger Spieler.

Norbert Elgert (63): Die Rolle der Nachwuchsarbeit auf Schalke war und ist traditionell schon immer groß, und die Knappenschmiede wird sicherlich auch in Zukunft mehr denn je ein wichtiges Standbein unseres Vereins sein – im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten künftig sogar ein noch wichtigeres. Das hat mir unser Sportvorstand Jochen Schneider vor Kurzem in einem persönlichen Gespräch versichert und sehr deutlich zum Ausdruck gebracht.

Ich bin Coach, Trainer und Ausbilder – und kein Geschäftsmann. Schöner wäre es natürlich, wenn viele dieser Ehemaligen noch da wären. Aber Fakt ist, dass die hohen Transfererlöse durch Verkäufe von in der Knappenschmiede ausgebildeten Spielern dem Klub sehr geholfen haben, in manchen Phasen vielleicht sogar notwendig waren.

Der Verkauf von ehemaligen Jugendspielern hat Schalke schon Millionensummen beschert. Jüngst wechselte Weston McKennie zu Juventus Turin – zunächst per Leihe für 4,5 Millionen Euro. Die Investitionen lohnen sich also nachhaltig.

Eigentlich gar nicht so sehr. Ich kenne die Ziele unserer Jungs, unserer Mannschaft und die unseres Klubs. Entsprechend gehen wir miteinander um: menschlich, respekt- und liebevoll, aber auch extrem fordernd und konsequent. Auch der Einfluss von Social Media spielt im Umgang mit den Jugendlichen heutzutage eine immer größere Rolle. Dabei müssen sie lernen, die modernen Medien intelligent und integer zu nutzen. Die Hierarchien in Fußballmannschaften sind deutlich flacher geworden als früher. Dass ein 18- oder 19-Jähriger beim Koffertragen mehr mit anpackt als ein erfahrener Spieler, sollte aber immer noch selbstverständlich sein.

Deutsche Nachwuchsstars wie Kai Havertz sind momentan eher die Seltenheit. Wie gut ist die Talenteausbildung in Deutschland derzeit?

Meiner Ansicht nach gehören wir in diesem Bereich noch immer zur Weltspitze. Die Entwicklung sehe ich in Deutschland nach wie vor positiv. Es gibt einige Ansatzpunkte, denen ich mich in meinem Buch ‚Gib alles. Nur nie auf‘ auch widme, wieso es zurzeit nicht mehr so viele herausragende deutsche Nachwuchsspieler gibt. Doch das bedeutet eben längst nicht, dass die Nachwuchsarbeit in Deutschland nicht grundsätzlich immer noch hervorragend ist.