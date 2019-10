Jonas Hector schockt S04! 1. FC Köln vermasselt Schalke den Sprung an die Tabellenspitze 

Der 1. FC Köln hat dem FC Schalke 04 den Sprung an die Tabellenspitze vermasselt. Jonas Hector konnte in der Nachspielzeit die Schalker Führung doch noch ausgleichen und traf zum 1:1. Dementsprechend glücklich war FC-Keeper Timo Horn nach Spielende: "Wenn man nach dem Spielverlauf in der letzten Minute zum Ausgleich kommt, dann fühlt sich das an wie ein Sieg. Der Punkt ist aber auch verdient. Wenn wir das verloren hätten, wäre das extrem bitter gewesen." S04-Keeper Alexander Nübel hingegen war enttäuscht. "In der ersten Halbzeit war es zu wenig. In der zweiten Halbzeit haben wir gut gespielt. Am Ende tut es weh, so einen Gegentreffer nach einem Standard zu kassieren“, sagte der Kapitän von S04.

Viel Kampf in der ersten Halbzeit

In der ersten Halbzeit erarbeiteten sich beide Teams nur je eine nennenswerte Chance. Der Kölner Ehizibue prüfte Schalke-Schlussmann in der 21. Minute mit einem Kopfball. Zehn Minuten später verursachte dann der Kölner Jonas Hector beinahe ein Eigentor. Doch seine verunglückte Kopfballabwehr nach der Hereingabe von Schalke-Profi Daniel Caliguiri ging nur an den Pfosten.