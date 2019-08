Bericht: Wechsel von Schalke-Profi Yevhen Konoplyanka zu Besiktas steht kurz bevor

Yevhen Konoplyanka wird den FC Schalke 04 offenbar verlassen und in die Süper Lig wechseln. Laut übereinstimmenden Medienberichten von Sky Sport und dem türkischen Sender NTV Sport haben sich der Ukrainer und Besiktas Istanbul bereits auf einen Wechsel geeinigt. Demnach werde Konoplyanka für eine Ablöse von 3,5 Millionen Euro in die türkische Hauptstadt wechseln. Einzig die Bestätigung des Transfers stehe nach den Informationen des Pay-TV-Senders Sky noch aus.

Dem türkischen Sender zufolge soll Konoplyanka in der Türkei einen Vierjahresvertrag bis 2023 unterschreiben. Das Jahresgehalt belaufe sich bei seinem neuen Arbeitgeber in der Türkei auf 2,5 Millionen Euro. Schalke-Trainer David Wagner bestätigte zuletzt die Wechselabsichten des Ukrainers: "Er will sich fit halten und ist auf Vereinssuche."