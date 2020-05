Schalke-Trainer David Wagner über Defensiv-Taktik gegen Düsseldorf: "Zu nichts anderem in der Lage"

Die Talfahrt des FC Schalke 04 setzt sich fort: Auch gegen Fortuna Düsseldorf ist es der Mannschaft von Trainer David Wagner nicht gelungen, sich aus der Negativ-Spirale zu befreien. Die 1:2-Pleite bei Fortuna Düsseldorf bedeutete die dritte Niederlage im dritten Spiel nach der Corona-Pause. In der Rückrunden-Tabelle ist S04 nun hinter Aufsteiger und Bundesliga-Schlusslicht SC Paderborn mit sieben Punkten aus elf Spielen Tabellenletzter. Gegen Düsseldorf versuchte sich Wagner an einer neuen Konter-Taktik - und scheiterte. Bei Sky verteidigte er den Versuch. So sei die Mannschaft aktuell "zu etwas anderem nicht in der Lage", erklärte der 48-Jährige. "Im Moment ist das unsere Möglichkeit, um vielleicht Punkte zu holen."