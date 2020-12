Burdenski über Schalke: Zweifel an Schneider, Kritik an Heidel, Angst vor Blamage gegen Ulm

Der frühere Nationaltorhüter Dieter Burdenski hat harte Kritik an den ehemaligen und aktuellen Verantwortlichen von Schalke 04 geübt und sieht diese als Verursacher der derzeitigen Krise. "Dass man einen Verein dahin bringen kann, liegt an Personen", sagte der 70-Jährige, der seine Bundesliga-Karriere in Gelsenkirchen begann und später bei Werder Bremen zur Vereinslegende wurde, im Gespräch mit dem SPORTBUZZER: "Das fängt bei Christian Heidel an: Welche Spieler man für welches Geld geholt hat – das kann ich gar nicht nachvollziehen." Heidel war von 2016 bis 2019 S04-Sportvorstand und wurde dann von Jochen Schneider abgelöst.

