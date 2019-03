Schalke 04 in Trümmern: Das sagt Trainer Domenico Tedesco zur peinlichen Pleite bei ManCity

Nach dem sportlichen Offenbarungseid rang Domenico Tedesco um Worte. "Sie können sich vorstellen, wie es mir geht – sehr schlecht natürlich", sagte der Trainer von Schalke 04 bei Sky nach der höchsten deutschen Champions-League-Pleite aller Zeiten: "Wenn du sieben Tore kriegst und so ausscheidest, ist es extrem bitter. Wir müssen dieses Spiel extrem schnell abhaken, am besten heute Abend schon. Wir sind sang- und klanglos und hochverdient ausgeschieden." In der Tat: Das 0:7 bei Manchester City ließ keinen Raum für Positives. Auch wenn Tedesco noch befand: "Wir haben es bis zur 30. Minute okay gemacht."