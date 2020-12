Berichte: Schalke 04 trennt sich von Trainer Manuel Baum – Huub Stevens Interims-Nachfolger

Der FC Schalke 04 trennt sich offenbar von Coach Manuel Baum. Laut Sport1 und Sky beurlaubt der Revierklub den Chef-Trainer mit sofortiger Wirkung. Der 41 Jahre alte Trainer, der im September David Wagner ersetzte, konnte bis dato noch keinen Bundesliga-Sieg mit S04 einfahren. In den zehn Bundesliga-Spielen unter dem Ex-Coach des FC Augsburg kassierten die Königsblauen sechs Niederlagen. Einzig im DFB-Pokal gab es ein Erfolgserlebnis.

Bei den letzten beiden Spielen des Jahres - in der Bundesliga gegen Arminia Bielefeld (Samstag, 15.30 Uhr) und im Pokal gegen den SSV Ulm (Dienstag, 18.30 Uhr) - soll nach Bitten der Vereinsführung der Schalker "Jahrhunderttrainer" Huub Stevens auf der Schalker Bank sitzen. Der Niederländer sitzt eigentlich im Aufsichtsrat, soll sich in dieser Funktion laut Bild für Friedhelm Funkel als S04-"Retter" stark gemacht haben.

Aufgrund der Schreckensbilanz der vergangenen Monate sahen sich die seit mittlerweile 28 Spielen in Folge sieglosen Schalker offenbar zum Handeln gezwungen: Vier Punkte nach zwölf Spieltagen, 8:35 Tore sind eine Schreckensbilanz. Erst acht Teams in der Bundesliga-Geschichte hatten zu diesem Zeitpunkt vier oder weniger Zähler, nur der Hamburger SV schaffte in der Saison 2016/17 noch den Klassenverbleib.