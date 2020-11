Schalke-Manager Riether fordert "Abstiegsmodus" - Trainer Baum: "Das sprechen wir offen an"

Schalke steuert weiter auf einen frustrierenden Bundesliga-Rekord zu. Beim 1:4 in Mönchengladbach konnte das Schlusslicht nur in der Anfangsphase mithalten. S04-Manager Sascha Riether und Trainer Manuel Baum wissen genau, was die Stunde geschlagen hat - es geht einzig und allein um den Klassenerhalt.