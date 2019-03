Schalke 04: Mark Uth kritisiert Ex-Trainer Domenico Tedesco: "Ich war total geschockt"

Unter dem ehemaligen Schalke-Coach Domenico Tedesco hatte Offensivmann Mark Uth einen schweren Stand, der Coach strich den Stürmer vor dem Spiel bei Werder Bremen überraschend aus dem Kader und stellte seinen Charakter infrage. Nun hat sich Uth selbst zum Verhältnis zu seinem Ex-Coach geäußert. "Die letzten zwei, drei Wochen waren wirklich nicht einfach. Er hat mich vor dem Spiel gegen Bremen ohne Begründung oder ein persönliches Gespräch aus dem Kader gestrichen – ich war total geschockt", sagt er im Interview mit der Bild. Uth weiter: "Vorher hatte er auf der Pressekonferenz gesagt, dass er in der aktuellen Situation auf den Charakter der Spieler achten muss. In dem Zusammenhang war das schon ein krasser Vorwurf."

Besonders die Kritik von Tedesco an seiner Einstellung habe ihn überrascht. "Ich habe mir in meiner ganzen Karriere nie Charakterlosigkeit vorwerfen lassen müssen. Entsprechend enttäuscht war ich, und das hat unser Verhältnis sehr belastet", erläutert Uth offen. Eine Erklärung für das Handeln seines Coaches habe er nie bekommen. "Nein. Ich habe aber viele Anrufe von ehemaligen Mitspielern und Trainern bekommen. Alle haben gefragt, was bloß los ist, weil sie mich so gar nicht kennen und vom Vorwurf genau so überrascht waren wie ich", sagt der 27-Jährige.

Uth zur geschwänzten Trainingseinheit : "Das tut mir wirklich leid"

Nachdem Uth aus dem Kader geflogen war, schwänzte der Stürmer eine Trainingseinheit. In der Nachbetrachtung bereut der ehemalige Hoffenheimer sein Verhalten: "Dass es ein Fehler gewesen ist, darüber brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Das tut mir wirklich leid. Ich kann mit sportlicher Kritik umgehen, aber meinen Charakter in Frage zu stellen, war brutal für mich. Trotzdem bleibt meine Flucht ein Fehler. Ich will für Schalke alles geben. So war es auch gegen Bremen, die Chance wurde mir leider genommen."

Uth zu seiner eigenen Leistung: "Das ist unbefriedigend"

Der Stürmer nimmt sich sich beim kriselnden Revierklub nicht aus der Kritik. „Letztlich war es bislang zu wenig Offensiv-Qualität, die ich auf den Platz gebracht hab. Ich habe nicht genügend Scorer-Punkte (nur 4 in der Liga, d.Red.) gesammelt. Das ist unbefriedigend", gibt Uth zu. Tedesco war zwei Tage nach der peinlichen 0:7-Pleite im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League bei Manchester City entlassen worden. Unter Interimscoach Huub Stevens genießt Uth wieder das Vetrauen und zeigte jüngst bei der knappen Niederlage gegen RB Leipzig (0:1) eine ansprechende Leistung (SPORTBUZZER-Note 2). An einen Abstieg seines Vereins denkt der Stürmer nicht. "Wir bleiben in der Bundesliga", verspricht er.

