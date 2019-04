Schalke 04: Mark Uth hat Operation gut überstanden - Saison trotzdem beendet

Für Stürmer Mark Uth ist die Saison beim FC Schalke 04 vorzeitig beendet. Der 27-Jährige musste wegen einer Adduktorenverletzung operiert werden und steht dem Team von Trainer Huub Stevens in dieser Spielzeit nicht mehr zur Verfügung. Der Profi twitterte am Dienstag ein Bild aus dem Krankenhaus. „Meine OP ist gut verlaufen und ich hoffe das Krankenhaus bald verlassen zu dürfen. Trotzdem ist die Saison für mich leider beendet“, schrieb Uth.

Meine OP ist gut verlaufen und ich hoffe das Krankenhaus bald verlassen zu dürfen. Trotzdem ist die Saison für mich leider beendet. 😔 Ich bin davon überzeugt, dass wir die letzten Spiele positiv bestreiten werden! 💪💙⚒ Ich danke euch für all die positiven Nachrichten! #S04 #MU7 pic.twitter.com/8xaoaocrJq

Der Stürmer hatte sich die Blessur beim 0:2 im DFB-Pokal am vergangenen Mittwoch gegen Werder Bremen zugezogen. Schalke-Trainer Huub Stevens hatte schon kurz nach der Verletzung kein gutes Gefühl. "Es sieht so aus, als würde er in dieser Saison nicht mehr spielen", sagte er.