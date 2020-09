"Fährmann, Uth, Rudy oder Bentaleb" - Matthäus beleuchtet die Probleme von Schalke-Trainer Wagner

Matthäus weiter: "Vor ein paar Monaten wird man weggeschickt, weil man diesem Trainer offensichtlich nicht gut genug war und jetzt muss man zu diesem Team zurück, weil die Planungen vielleicht doch anders verlaufen sind als gedacht und soll sein letztes Hemd für Coach und Klub geben." Die von dem einstigen Weltfußballer aufgezählten Profis spielten in der vergangenen Saison allesamt auf Leihbasis bei anderen Vereinen und schienen phasenweise keine Zukunft mehr in Gelsenkirchen zu haben. Beim desaströsen 0:8 gegen den FC Bayern zum Bundesliga -Auftakt stand das Quartett dann in der Schalker Startelf.

In der letzten Spielzeit versuchte sich Fährmann zunächst bei Norwich City, dann bei Brann Bergen. Bentaleb war an Newcastle United, Uth an den 1. FC Köln und Rudy an die TSG Hoffenheim ausgeliehen. "Es gibt Spieler, die nach solchen Vorkommnissen ein wenig aufgebaut werden müssen. Man braucht dann als Trainer einen besonderen Zugang zum einen oder anderen", meint Matthäus: "So wie beispielsweise Flick ihn mit Thomas Müller bewiesen hat. Es wird natürlich ungleich schwieriger, wenn das derselbe Trainer machen muss, der einen noch vor ein paar Monaten vom Hof gejagt hat."