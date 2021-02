Leistung im Derby gegen den BVB bis Transfers: Matthäus zerlegt "grottenschlechtes" Schalke

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat an Schalke 04 nach der deutlichen Derby-Pleite gegen Borussia Dortmund kaum ein gutes Haar gelassen. "Das war grottenschlecht. Es tut mir selbst weh, dass über einen so großen Klub zu sagen", meinte der Sky-Experte nach der 0:4-Schlappe des Tabellenletzten gegen den Erzrivalen: "Aber der Verein hat sich in den vergangenen Jahren selbst kaputtgemacht." Matthäus führt die Misere auf eine falsche Zusammenstellung des Kaders zurück und richtete deutliche Worte in Richtung der Verantwortlichen.

