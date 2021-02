Bericht: Schalke 04 verlängert mit Sturm-Talent Matthew Hoppe – Vertrag auch bei Abstieg gültig

In der desaströsen Saison des FC Schalke 04 war er bisher wohl der größte Hoffnungsschimmer: Der erst 19 Jahre alte Matthew Hoppe war in den vergangenen Wochen die Garantie für Schalker Tore. Seit seinem Bundesliga-Debüt im November hat der junge US-Amerikaner in neun Einsätzen bereits fünf Tore geschossen. Entsprechend groß dürfte die Sorge bei den Schalke-Fans darüber gewesen sein, dass Hoppes aktueller Vertrag zum Saisonende ausläuft. Doch nun haben sich die Köngisblauen offenbar auf eine langfristige Verlängerung mit Hoppe geeinigt, wie Sky Sport berichtet. Anzeige

Neuer Hoppe-Vertrag gilt wohl auch im Abstiegsfall

Demnach soll Hoppe zeitnah einen Profi-Vertrag unterschreiben, der ihn bis Sommer 2023 an den Traditionsklub bindet. Aktuell besonders wichtig: Das neue Arbeitspapier soll sowohl in der Bundesliga als auch in der zweiten Liga gültig sein. Als Tabellenletzter mit neun Punkten Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz müssen die Verantwortlichen um Sportvorstand Jochen Schneider auch schon für eine mögliche Zweitliga-Saison planen.