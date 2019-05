Bericht: Michael Reschke steigt beim FC Schalke 04 ein – Personal-Puzzle perfekt

Der FC Schalke 04 kann sich am Sonntagmittag mit einem Heimsieg gegen den FC Augsburg (13.30 Uhr/ SPORT BUZZER-Liveticker) endgültig vor dem Abstieg in die 2. Bundesliga retten. Im Hintergrund laufen bei den „Knappen“ längst die Planungen für die neue Saison. Und das auf Hochtouren: Sportvorstand Jochen Schneider hat alle Hände voll zu tun, muss gleich mehrere strategisch wichtige Position neu besetzen. Nahezu überall scheint der Ex-Leipziger mittlerweile fündig geworden zu sein. Nach Sky-Informationen soll überraschend auch Michael Reschke eine wichtige Rolle zukommen.

Schalke-Aufsichsrat soll Personalien Wagner, Krösche und Reschke absegnen

Dessen Verpflichtung vom SC Paderborn soll genauso am Sonntag offiziell vom Aufsichtsrat der Schalker abgesegnet werden wie die des neuen Cheftrainers. Der wird übereinstimmenden Medienberichten zufolge David Wagner, der ehemalige Trainer von Huddersfield Town.

Der 47-Jährige war Mitte Januar als Trainer der „Terriers" zurückgetreten, die nach zwei Jahren in der Premier League nach einer katastrophalen Saison wieder in die 2. Liga absteigen. Der Aufstieg der Mannschaft aus Yorkshire war allerdings sensationell gewesen – und ganz maßgeblich das Verdienst des gebürtigen Frankfurters, der nun vor seinem ersten Engagement in der Bundesliga steht.