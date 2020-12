Knackt Schalke den Sieglos-Rekord? Ex-Tasmania-Kapitän unbesorgt: "Haben ja noch andere"

Zum Daumendrücken für Hertha BSC kann sich der ehemalige Kapitän von Tasmania Berlin nicht hinreißen lassen. "Nee, das ist mir eigentlich völlig gleich", sagt Hans-Günter Becker vor dem Duell des Hauptstadt-Klubs gegen den FC Schalke 04 am kommenden Samstag (18.30 Uhr, Sky). Schalke schickt sich unfreiwillig an, den so unrühmlichen Rekord von Tasmania aus der Saison 1965/1966 in der Bundesliga einzustellen, als die Berliner 31 Spiele nacheinander keinen Sieg geholt hatten. Schalke um ihren neuen Trainer Christian Gross ist davon nur noch zwei Partien entfernt.

