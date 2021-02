Schalke 04 begnadigt Nabil Bentaleb - Comeback schon gegen Union Berlin möglich

Gut zwei Monate nach seiner Suspendierung im vergangenen November darf Nabil Bentaleb wieder am Mannschaftstraining von Schalke 04 teilnehmen. Dies teilte der Bundesliga-Letzte am Dienstag mit. Die Begnadigung sei das Ergebnis eines Gesprächs zwischen dem Mittelfeldspieler und Trainer Christian Gross, Zudem erklärten die Gelsenkirchener, dass damit auch eine Rückkehr Bentalebs in den Spieltags-Kader "möglich" sei. Schalke tritt am kommenden Samstag bei Union Berlin an. Zuletzt hatte der Spielmacher lediglich individuell trainiert.

