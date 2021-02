Kommentar: Die Begnadigung von Nabil Bentaleb führt die jüngsten Schalke-Transfers ad absurdum

Nabil Bentaleb gilt seit jeher als hochveranlagt. Wenn man dies trotz der sportlichen Güteklasse eines Profis betonen und das Ganze oft auch noch mit dem Zusatz "eigentlich" garnieren muss, ist dies meist ein Indiz dafür, dass irgendetwas falsch läuft. Also: Trotz der Scharmützel der vergangenen Monate soll der eigentlich ja hochveranlagte Nabil Bentaleb Schalke 04 plötzlich wieder im Abstiegskampf helfen. Am Dienstag begnadigte der Bundesliga-Letzte den zuvor gut zwei Monate lang suspendierten Profi und genehmigte ihm wieder die Teilnahme am Mannschaftstraining. Sogar ein Einsatz am Samstag im Spiel bei Union Berlin scheint möglich. Es wirkt wie die nächste Verzweiflungstat eines Klubs, bei dem angesichts des drohenden Absturzes endgültig keine klare Linie mehr zu erkennen ist - sollte diese in den vergangenen Monaten überhaupt vorhanden gewesen sein.

