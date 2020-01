Offiziell! Nabil Bentaleb verlässt den FC Schalke 04 und wechselt zu Newcastle United in die Premier League

Der FC Schalke 04 wird seinen wohl größten Problemfall los: Nabil Bentaleb verlässt die Königsblauen und wechselt zu Newcastle United in die Premier League, wie beide Vereine am Dienstag bekanntgaben. Der zentrale Mittelfeldspieler wird zunächst bis zum Sommer an die Magpies ausgeliehen, anschließend besitzen die Nordengländer eine Kaufoption. Die Leihe soll Schalke zunächst eine Million Euro Gebühr einbringen, wie die Bild berichtet. Die Kaufoption im Sommer betrage demnach zehn Millionen Euro.