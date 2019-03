Schalke 04: Huub Stevens wirft Nabil Bentaleb aus Profikader - "Disziplinarische Verfehlung"

Trainer Huub Stevens hat bei Schalke 04 die erste harte Personalentscheidung getroffen. Der Interimscoach strich Nabil Bentaleb wegen einer "disziplinarischen Verfehlung" aus dem Profikader. Der 24-Jährige wird in die U23 der Gelsenkirchener versetzt. Zeitgleich teilte der Verein mit, dass "die Tür für eine Rückkehr Selbstverständlich offen" sei. Daher habe man auch "keine zeitliche Begrenzung" für diesen Schritt festgelegt. Sportlich kann der Algerier dem Team im Kampf um den Klassenerhalt derzeit ohnehin nicht helfen. Nach S04-Angaben laboriert Bentaleb an Leistenproblemen. Im Kader bei der 0:1-Niederlage gegen RB Leipzig am Samstag fehlte er.