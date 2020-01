Weiter mit Nübel-Vertreter Markus Schubert? Das sagt Ex-Schalke-Star Frank Rost

Die Partie des FC Schalke 04 beim FC Bayern München ist am Samstag (18.30 Uhr, Sky) das Top-Spiel des 19. Bundesliga-Spieltages. Es ist zugleich die letzte Begegnung, bei der S04-Stammtorwart und Ex-Kapitän Alexander Nübel eine Rot-Sperre absitzen und von Markus Schubert im Kasten vertreten werden muss. Frank Rost , Torhüter-Legende der Königsblauen, glaubt jedoch, dass Schubert Chancen hat, den im Sommer zu den Bayern wechselnden Nübel sofort dauerhaft als Nummer eins abzulösen .

Rost traut Schalke 04 Punktgewinn bei den Bayern zu

Auch ohne Nübel traut Rost S04 zu, beim deutschen Rekordmeister zu punkten. "Angst müssen sie auf jeden Fall keine haben! Wenn sie das Spiel so lange wie möglich offen halten, haben sie eine Chance, dort auch zu gewinnen", sagte Rost über die Gelsenkirchener. Nach Ansicht des früheren Schlussmanns sind die Bayern in dieser Saison verwundbar - zumindest in der Liga. "Das mag auch daran liegen, dass ihre Konzentration vielleicht eher auf der Champions League liegt", spekulierte Rost.