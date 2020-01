Schalke-Verteidiger Ozan Kabak: Deswegen habe ich mich gegen einen Wechsel zum FC Bayern entschieden

Die Personallage in der Verteidigung beim FC Schalke 04 war zuletzt angespannt. Die einzige wirkliche Konstante: Ozan Kabak. Der 19-jährige türkische Nationalspieler spielt eine starke zweite Saison in der Bundesliga und hat deutlichen Anteil daran, dass die Königsblauen in der Tabelle auf Platz fünf stehen. Doch fast wäre es gar nicht so weit gekommen, dass Kabak seinen Dienst in Gelsenkirchen verrichtet. Wie der Youngster jetzt gegenüber Sport Bild verriet, stand er im vergangenen Sommer nämlich auch in Kontakt mit dem FC Bayern: "Wir haben mit Bayern gesprochen, also mein Berater und ich."