Perfekt: Schalke 04 gibt Innenverteidiger Ozan Kabak an Norwich City ab

Schalke 04 hat einen Abnehmer für Ozan Kabak gefunden. Wie der Bundesliga-Absteiger am Montagabend mitteilte, wechselt der Abwehrspieler bis zum kommenden Sommer auf Leihbasis zum Premier-League-Klub Norwich City. Anschließend haben die Engländer eine Kaufoption, die unterschiedlichen Medienangaben zufolge zwischen 14 und 19 Millionen Euro beträgt. Für Kabak, dessen Vertrag in Gelsenkirchen noch bis zum 30. Juni 2024 befristet ist, ist der Wechsel eine Rückkehr in die britische Top-Liga. Schon in der Rückrunde der vergangenen Saison war er an den FC Liverpool ausgeliehen.

