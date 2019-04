Bericht: Schalke 04 wollte Ex-Real-Star Pepe als Naldo-Nachfolger verpflichten

S04 hatte kurz zuvor Naldo an die AS Monaco verkauft. Doch Pepe sagte den Schalkern ab und schloss sich stattdessen dem FC Porto an. Für die Portugiesen war der Innenverteidiger bereits zwischen 2004 und 2007 aktiv, bevor er für 30 Millionen Euro an Real Madrid verkauft wurde. Dort gewann der 105-malige Nationalspieler Portugals drei Mal die Champions League. Für Schalke wäre der 36-Jährige ein Hammer-Transfer gewesen. Stattdessen kam Jeffrey Bruma vom VfL Wolfsburg.