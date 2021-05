Schalke 04 gibt Personal-Update: Mustafi, Stambouli und Co. müssen Absteiger verlassen

Der FC Schalke 04 nimmt Abschied von insgesamt zehn Spielern. Der Revierklub gab am Donnerstag zudem bekannt, dass drei Mitarbeiter der Lizenzabteilung in der kommenden Saison nicht mehr mit dabei sein werden. "Schalke 04 wünscht Spielern wie Staff-Mitgliedern alles Gute für ihre private und berufliche Zukunft. Über weitere Personalentscheidungen wird der S04 zu gegebener Zeit informieren", teilt der künftige Zweitligist mit.

Die Gelsenkirchener blicken auf einen beispiellosen Absturz in den vergangenen 18 Monaten zurück. Bis Januar 2021 blieb Schalke in 30 Partien ohne Sieg. In der laufenden Saison waren mit David Wagner, Manuel Baum, Interimstrainer Huub Stevens, Christian Gross und dem aktuellen Amtsinhaber Dimitrios Grammozis insgesamt fünf Cheftrainer bei S04 tätig. Der Abstieg in die 2. Liga steht seit der 0:1-Niederlage bei Arminia Bielefeld am 20. April fest. Als neuer Sportvorstand ist Peter Knäbel federführend damit betraut, die neue Schalker Mannschaft zusammenzubauen.