Schalke-Sportvorstand Knäbel über Zukunft von Trainer Grammozis: "Absicht, mit ihm weiterzumachen"

Der FC Schalke 04 muss den bitteren Gang in die zweite Liga antreten. Eine Überraschung ist dies längst nicht mehr. Die Planungen für die erste Saison im deutschen Unterhaus seit 23 Jahren laufen bereits. Diskutiert wurde in der Vergangenheit immer wieder auch die Personalie von Trainer Dimitrios Grammozis, der die sportlichen Geschicke auf Schalke erst vor zwei Monaten als Nachfolger des entlassenen Christian Gross übernommen hatte. Sportvorstand Peter Knäbel bekräftigte nun, mit dem 42-Jährigen das Projekt Wiederaufstieg angehen zu wollen. "Wir haben definitiv die feste Absicht, mit ihm weiterzumachen", sagte Knäbel am Sonntag bei Sky90.

