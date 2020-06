Nach Aus bei Schalke 04: Finanzvorstand Peter Peters kann DFL-Posten behalten

Manchester City will Champions-League-Sperre bei Anhörung in Lausanne verhindern: Das ist der Stand

Die Amtszeit beträgt drei Jahre - Peters darf seine Funktionen also bis zu den Neuwahlen durch die Mitgliederversammlung im August 2022 behalten. Die Ausübung dieser Ämter ist bei einem bereits gewählten Vertreter nicht an eine Funktion in einem Profiverein geknüpft. Derzeit ist beispielsweise auch Bernd Hoffmann noch Mitglied des DFL-Aufsichtsrats, obwohl er beim Zweitligisten Hamburger SV im April als Vorstandsvorsitzender ausgeschieden war.

Peters: Abschied von Schalke 04 nach 27 Jahren

Peters hatte über 27 Jahre hinweg verschiedene Positionen beim FC Schalke 04 eingenommen. Die Trennungs-Mitteilung fällt in eine sportlich wie finanziell herausfordernde Zeit für den FC Schalke 04: Der Klub ist aktuell das schlechteste Rückrunden-Team der Liga (sieben Punkte aus zwölf Spielen) und kämpft mit finanziellen Problemen wegen der Corona-Krise. Ohne die letzte Tranche der TV-Gelder, die Anfang Mai trotz der Corona-Pause nach Verhandlungen zwischen der DFL und den Rechteinhabern an die Klubs überwiesen worden war, wäre die Notlage der "Knappen" wohl schon in dieser Saison akut geworden. Knapp 16 Millionen Euro der Gesamtsumme stehen den Königsblauen zu, auch wenn der Betrag bereits verpfändet sein soll – was die Ausmaße der finanziellen Situation aufzeigt.