Schalke im doppelten Pfostenpech – Trainer Grammozis hadert: "Symptomatisch" für Saison

Der FC Schalke 04 musste sich auch im Bundesliga-Nachholspiel des 31. Spieltags geschlagen geben. Gegen Hertha BSC führte das Team von Dimitrios Grammozis durch das Führungstor von Amine Harit, bot lange Zeit Paroli und verlor am Ende doch noch mit 1:2. Dabei hatten die Königsblauen kurz vor Schluss in Überzahl sogar noch die Riesenchance, einen Punkt zu retten. Ein Kopfball von Shkodran Mustafi sowie der Abpraller von Benito Raman trafen in der Nachspielzeit jedoch nur den Pfosten. "Wenn man das sieht, ist das schon brutal", ärgerte sich Schalke-Trainer Grammozis über den verpassten späten Lohn. Anzeige

Der S04-Coach ging sogar noch weiter. Es sei "symptomatisch für die ganze Saison, dass so ein Ball nicht über die Linie geht. Wahnsinn", sagte der 42-Jährige, der erst im März die sportlichen Geschicke beim Revierklub als Nachfolger des entlassenen Christian Gross übernommen hatte. "Wären wir Achter oder Neunter, geht so einer Innenpfosten und rein", fügte der enttäuschte Trainer an, dem es in erster Linie für seine Spieler leid tat. "Ich hatte das Gefühl, dass sie heute alles probiert haben."

Grammozis: "Natürlich macht das keinen Spaß" Am Ende stand trotz einer couragierten Vorstellung die siebte Pleite in neun Spielen unter der Leitung von Grammozis. Nur 13 Zähler zeichnen am Tabellenende aus Schalker Sicht ein unschönes Bild. "Natürlich macht das keinen Spaß, da brauchen wir nicht drumherum reden", so Grammozis zur ungenügenden sportlichen Situation, die im Vorfeld durch insgesamt drei positive Corona-Befunde im Spielerkader weiter negativ beeinflusst wurde.