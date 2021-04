Nach Pleite in Leverkusen: So früh kann Schalke 04 aus der Bundesliga absteigen

Nach der Pleite ist klar: Weil Hertha BSC am Sonntag im Hauptstadt-Derby gegen Union Berlin punktete (1:1) und auch Mainz 05 gegen Arminia Bielefeld zu einem Remis kam, beträgt der Rückstand zum rettenden Ufer, einem direkten Nichtabstiegsplatz, bereits 15 Zähler. Zum Relegationsplatz fehlen inzwischen 13 Punkte. Bedeutet: Der FC Schalke kann rechnerisch selbst bei eigenen Siegen schon am 30. Spieltag absteigen. Sollte Schalke auch die nächsten Spiele verlieren, könnte der Traum vom Klassenerhalt sogar am 29. Spieltag enden. Hinzu kommt das desaströse Torverhältnis von Minus 54 (!). Bei dieser Differenz ist kaum davon auszugehen, dass es Schalke am Ende reichen würde, "nur" die 13 Punkte aufzuholen. Münzt man es um, hat die Konkurrenz quasi derzeit einen Extra-Punkt gut auf den S04.