RB Leipzigs Julian Nagelsmann: Schlafseminar für Sieg auf Schalke mitverantwortlich

Guter Umgang mit Rückflugverzögerung Drei Tage nach dem intensiven 1:0-Sieg bei Tottenham Hotspur im Achtelfinalhinspiel der Champions League zeigten die RB-Kicker eine der besten Leistungen der laufenden Saison. Sie wirkten fast über die ganzen 90 Minuten wacher, bissiger und konzentrierter als die Königsblauen. Nagelsmann machte den guten Umgang mit der Rückflugverzögerung für diese Leistung mitverantwortlich. Zum einen setzte er das Training am Donnerstag später an, um seinen Schützlingen ein paar Stündchen extra Ruhe zu gönnen. Er selbst erschien schon 8.30 Uhr wieder im Büro. Zum anderen hätten seine Jungs bis zum Samstagabend „offensichtlich noch gut genug geschlafen und bei dem Schlaflehrgang vor vier Wochen gut aufgepasst“, wie er nach Spielende erklärte. Bei dem Seminar hatte den Fußballern ein ausgebildeter Schlaftrainer unter anderem vermittelt, wie man zu wenig Nachtruhe am besten nachholen kann.

Sabitzer spürte schwere Beine Kapitän Marcel Sabitzer, der unter tatkräftiger Mithilfe von Schalke-Schlussmann Alexander Nübel nach 55 Sekunden das zweitschnellste Leipziger Tor in der Bundesliga-Geschichte erzielte, konnte die Doppelbelastung trotzdem nichts vollends abschütteln. Aufgeholter Schlaf hin oder her. „Wir waren etwas müde und haben versucht, heute alles rauszuhauen. Wir haben es sehr gut gemacht nach so einer Woche. Da muss ich der Mannschaft ein Lob aussprechen“, freute sich der Österreicher nach dem 3:0 gegen Werder Bremen über den zweiten klaren Ligaerfolg nacheinander. Und auch Julian Nagelsmann hatte nach der dritten 1:0-Führung in Folge nichts zu meckern. RB war zwischen dem 16. und 20. Spieltag immer in Rückstand geraten (inklusive DFB-Pokalpleite in Frankfurt sogar sechsmal in Folge). „Ich bin hochzufrieden mit meinen Jungs heute“, sagte der Fußball-Lehrer. „Ein frühes Tor hilft immer. Vor allem dann, wenn man nicht 100 Prozent frisch ist“, befand auch Schlussmann Peter Gulacsi. „Wir haben körperlich und emotional sehr gut mitgehalten. So ein 1:0 ist mental immer ein Vorteil“, ergänzte der Ungar.

