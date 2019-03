Schalke 04: Fans feiern Ex-Trainer mit Banner - Stevens verteidigt Domenico Tedesco

Nach zuletzt fünf Pflichtspiel-Niederlagen in Serie und einer 0:7-Klatsche bei Manchester City trennte sich der FC Schalke 04 am Donnerstag von Trainer Domenico Tedesco. Einige Fans des Bundesligisten sehen den 33-Jährigen jedoch nicht als Hauptverantwortlichen für die sportliche Misere und nahmen vor dem Spiel gegen RB Leipzig mit einem Plakat die Mannschaft in die Pflicht. Auch Huub Stevens, der Schalke gemeinsam mit Mike Büskens als Interimstrainer vor dem Abstieg bewahren soll, verteidigte den entlassenen Fußballlehrer.

"Ich finde immer noch, dass Domenico ein guter Trainer ist und gute Arbeit geleistet hat. Du weißt als Trainer, dass du das schwächste Glied bist. Aber du hast als Trainer nicht immer alles in der Hand. Du kannst noch so gut arbeiten, aber in den 90 Minuten kannst du nicht so viel machen. Da müssen es die Spieler tun", erklärte der Niederländer vor dem Duell mit RB Leipzig und mahnte: "An dieser Situation ist jeder Schuld, alle haben uns in diese Situation gebracht." Stevens' wohl größtes Lob an Tedesco: "Es wäre mir viel lieber gewesen, dass Domenico hier gestanden hätte."

Auch die Anhänger des abstiegsbedrohten Traditionsklubs nahmen Tedesco in Schutz und bedankten sich beim 33-Jährigen. In einem weiteren Banner griffen die Fans dagegen die Mannschaft an und fällten ein vernichtendes Urteil: "Den Trainer rasiert, uns in Europa blamiert und Schalke nie kapiert: Söldner aussortieren!"

Schalke erwartet Umbruch - Schneider: "Viele Aufgaben"

Das katastrophale 0:7 bei Manchester City am Dienstag war der vorläufige Höhepunkt einer beängstigenden Negativserie. Nur vier Punkte Vorsprung hat Schalke auf den Relegationsplatz und muss gegen RB Leipzig dringend punkten, um den VfB Stuttgart auf Abstand zu halten.

Auch bei einem Klassenerhalt erwartet die Königsblauen nach der Saison ein Umbruch. "Wir werden im Sommer einige Weichen neu stellen. Wir haben viele Aufgaben, die wir angehen müssen, und viele Entscheidungen zu treffen", sagte Schalkes neuer Sportvorstand Jochen Schneider vor dem Spiel gegen Leipzig.

