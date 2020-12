Herber Rückschlag für Schalke: Last-Minute-Gegentor verhindert Sieg in Augsburg - Schock um Uth

Der FC Schalke 04 hat den möglichen ersten Sieg seit 331 Tagen verpasst und bleibt in dieser Saison ohne dreifachen Punktgewinn. Die Königsblauen kamen in Überzahl nicht über ein 2:2 (0:1) beim FC Augsburg hinaus und bauten ihre Negativserie auf 27 Partien in Folge ohne Erfolg aus. In der Nachspielzeit köpfte Marco Richter (90.+3) den Augsburger Ausgleich. Überschattet wurde die Partie an der alten Wirkungsstätte von S04-Trainer Manuel Baum vom frühen Verletzungsschock bei Mark Uth. Der Schalker verlor nach einem Zusammenprall mit FCA-Verteidiger Felix Uduokhai das Bewusstsein und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Das Augsburger Führungstor hatte wenig später Suat Serdar (32.) per Eigentor beigesteuert, die Gäste aus Gelsenkirchen drehten das Spiel zwischenzeitlich durch Benito Raman (52.) und Nassim Boujellab (61.). Anzeige

Die Gastgeber waren nach einer umstrittenen Gelb-Roten Karte für Florian Niederlechner (53.) in Unterzahl. Während Augsburg nun Zehnter ist, verpasste Schalke nicht nur den lange möglichen ersten Sieg seit dem 17. Januar (2:0 gegen Borussia Mönchengladbach), sondern auch den Sprung auf den vorletzten Platz.

Schalke und Augsburg nach Uth-Unfall geschockt

Die Partie, die den in der Liga in seinen bisherigen acht Spielen sieglosen Schalke-Coach Manuel Baum erstmals zurück nach Augsburg führte, stand für S04 zunächst unter keinem guten Stern: Nach einem Kopfball-Duell zwischen Uduokhai und Uth sackte der S04-Stürmer noch in der Luft in sich zusammen, prallte hart auf den Rasen und blieb bewusstlos mehrere Minuten liegen. Er wurde von zahlreichen Betreuern behandelt, während Spieler und Verantwortliche auf beiden Seiten sichtlich geschockt waren. Der Ex-Kölner musste auf einer Trage und am Tropf vom Platz getragen werden. Wie S04 kurz vor der Halbzeit - es wurden 15 Minuten nachgespielt - mitteilte, sei Uth ansprechbar und stabil.

Da lagen die Königsblauen bereits mit 0:1 hinten. Nach einem langen Freistoß des Ex-Schalkers Daniel Caligiuri von der linken Seite köpfte Nationalspieler Suat Serdar den Ball im Gewusel ins eigene Tor (32.) - Schalkes Torwart Ralf Fährmann, der für den verletzten Frederik Rönnow im Kasten stand, war ohne Abwehrchance. Schalke erneut in Rückstand - und zumindest im ersten Durchgang insgesamt viel zu ungefährlich.



Das änderte sich nach der Pause: Serdar schickte Raman, der knapp rechts am Tor vorbei schoss. Der Belgier stand allerdings ohnehin im Abseits (51.). Für die Augsburger Defensive hätte es ein Weckruf sein sollen - doch für das 1:1, das wenige Augenblicke später fiel, war ebenfalls Raman verantwortlich. Gruezo leistete sich im Spielaufbau einen leichtsinnigen Ballverlust. Raman luchste dem Ecuadorianer den Ball ab und hob den Ball über Augsburg-Keeper Rafal Gikiewicz hinweg ins Tor (52.). Zwei Minuten später war der FCA dann plötzlich in Unterzahl. Niederlechner berührte Salif Sané im Luftkampf nur leicht, sah dafür aber seine zweite Gelbe Karte. Eine umstrittene Entscheidung von Schiedsrichter Manuel Gräfe, aber eine unumstößliche - denn weil es technisch gesehen nur eine Gelbe Karte war, konnte der Videoschiedsrichter nicht eingreifen.

Schalke taumelt trotz Führung und Überzahl

Die Überzahl wusste Schalke sofort zu nutzen. Wieder war Serdar ein Gefahrenherd. Der Nationalspieler, der von Benjamin Stambouli an der Grundlinie bedient wurde, leitete den Ball zu Boujellab weiter, der den Ball an Gikiewicz vorbei ins Tor schoss - die S04-Führung (61.). Nach dem Treffer zog S04 sich weit zurück. Augsburg nutzte das zu wütenden Angriffen: Rani Khedira (74.) und Marco Richter (79.) schossen aus aussichtsreichen Positionen am Schalker Kasten vorbei, Ruben Vargas prüfte Fährmann mit einem Fernschuss (80.). Auf der Gegenseite hatte der früh für Uth eingewechselte Can Bozdogan die Entscheidung auf dem Fuß, traf nach starker Vorarbeit von Raman aber nur das Außennetz (82.).