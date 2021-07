Nach positivem Corona-Befund bei Ralf Fährmann: Weitere Tests bei Schalke 04 negativ

Der FC Schalke 04 kann die Vorbereitungen auf den Start in die neue Saison der 2. Bundesliga mit dem Auftaktspiel gegen den Hamburger SV an diesem Freitag (20.30 Uhr, Sky und Sat.1) trotz eines Corona-Falls fortsetzen. Wie der Absteiger aus der Bundesliga über seinen Twitter-Kanal mitteilte, sind die weiteren Covid-19-Testungen der Lizenzspielerabteilung am Mittwoch "allesamt negativ" ausgefallen.

