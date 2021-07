Nach Zweitliga-Start: Schalke 04 prüft mögliche Rassismus-Attacke gegen HSV-Profi David Kinsombi

Zweitligist FC Schalke 04 geht einem möglichen Rassismus-Vorfall während des Saison-Auftaktspiels gegen den Hamburger SV am vergangenen Freitag (1:3) nach. Ein Zuschauer hat nach Klub-Angaben bei der für solche Vorfälle eingerichteten Anlaufstelle „Steh auf“ während der Partie angezeigt, dass es gegen HSV-Profi David Kinsombi Schmährufe - in diesem Fall Affenlaute - gegeben habe. „Es wurden sofort zusätzliche Ordner in den Block geschickt, die aber keine weiteren Rufe mehr hörten“, sagte Schalke-Sprecher Marc Siekmann auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

