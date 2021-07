S04-Sportdirektor Schröder gibt Kader-Update zu Kabak und Co: "Jungs wollen andere Challenge"

Vor dem Saisonstart in der 2. Liga gegen den Hamburger SV hat Sportdirektor Rouven Schröder von Schalke 04 bekräftigt, dass einige etablierte Profis aus dem früheren Bundesliga -Kader bei dem Absteiger vorerst keine Rolle spielen. Angesprochen auf - gegen den HSV nicht berücksichtigte - Spieler vom Kaliber Ozan Kabak, Matija Nastasic oder Amine Harit, meinte Schröder bei Sat.1: "Das sind Spieler, die Bundesliga-Gehälter und andere Ziele haben. Diese Jungs wollen eine andere Challenge haben."

Vieles deutet also darauf hin, dass die Königsblauen weiter versuchen werden, sich noch während der laufenden Transferperiode von diesen offenkundigen Großverdienern zu trennen. Kabak (geschätzter Marktwert laut transfermarkt.de: 25 Millionen Euro) war zuletzt an den FC Liverpool ausgeliehen gewesen, besitzt bei Schalke aber noch einen Vertrag bis 2024. Nastasic (Marktwert: 5 Millionen Euro) ist noch bis 2022 gebunden. Offensivspieler Harit (10 Millionen Euro) besitzt noch einen Kontrakt bis 2024.

Nach dem Abstieg sahen sich die S04-Verantwortlichen zu einem radikalen Umbau des Kaders gezwungen. Bislang haben mehr also Profis den Verein verlassen, im Gegenzug kam bislang ein knappes Dutzend neuer Spieler. "Bei jedem Gespräch, wo der Name Schalke fiel, war großes Leuchten in den Augen", berichtete Schröder von den Verhandlungen mit den Neuzugängen. "Neues und altes Schalke zu verbinden", sei die größte Herausforderung gewesen.