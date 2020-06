Schalke-Stürmer Michael Gregoritsch: "Die ganze Mannschaft ist ein bisschen verzweifelt"

Nach dem zwölften sieglosen Bundesliga-Spiel nacheinander gab Michael Gregoritsch einen Einblick in das Seelenleben von Schalke 04. Ob man als Stürmer verzweifle, wenn man vorn keine verwertbaren Bälle bekomme, wollte der Sky-Reporter nach dem 1:1 (1:1) bei Union Berlin wissen. Der Österreicher antwortete offen: "Die ganze Mannschaft ist momentan ein bisschen verzweifelt." Angesichts der an den Nerven zehrenden Durststrecke, die der Klub in derartiger Länge einzig 1993 schon einmal erlebte, eine verständliche Gefühlslage. Folglich klammert man sich derzeit an Strohhalme - mögen diese auch noch so dünn sein. So wertete Gregoritsch das Remis in der Hauptstadt als Fortschritt.