Im Heimspiel gegen Hansa Rostock: Schalke 04 erstmals mit neuem Trikot-Sponsor - und mit klarer Botschaft

Zweitligist Schalke 04 ist im Heimspiel gegen Hansa Rostock am Samstag erstmals mit dem neuen Trikot-Sponsor Vivawest auf der Brust aufgelaufen. Angeführt von Kapitän Simon Terodde präsentierte die Mannschaft des Bundesliga-Absteigers aber nicht nur den Schriftzug des Wohnungsunternehmens, dessen Verwaltungssitz sich in Gelsenkirchen befindet, sondern auch eine Botschaft für den Frieden. So war die Mitte des S04-Trikots nicht vom Schriftzug des neuen Sponsors dominiert, sondern von dem Slogan "GEmeinsam für den Frieden", wobei die Versalien "GE" ein Verweis auf das Kfz-Kennzeichen Gelsenkirchens sind. Beide Mannschaften hielten vor dem Anpfiff bei einer Schweigeminute inne. Anzeige

Zu den finanziellen Details und zur Laufzeit des Kontrakts mit Vivawest gab S04 nichts bekannt. Erwartet wird aber, dass die Erlöse deutlich unter denen der Gazprom-Ära liegen, als zuletzt jährlich etwa neun Millionen Euro an die Blau-Weißen geflossen sein sollen. Schalke-Sportdirektor Rouven Schröder nahm zu konkreten Zahlen am Samstag beim TV-Sender Sky keine Stellung, sagte zu möglichen finanziellen Abstrichen im Sponsoring aber: "Es ist klar, dass das nicht auszugleichen ist. Das war uns bewusst, war aber alternativlos." Mit Blick auf mögliche Auswirkungen auf die künftige Transferpolitik ergänzte er: "Wir sind guten Mutes, wir waren immer schon kreativ."

Schalke-Trikots werden nach Rostock-Spiel versteigert

Die Trikots der Schalker Spieler aus der Rostock-Partie werden zudem im Anschluss versteigert, wie die Königsblauen via Twitter mitteilten. Der Erlös der Aktion gehe an die vereinseigene Stiftung "Schalke hilft!", die gemeinsam mit der Stiftung des Sponsors die Gelsenkirchener Task Force Ukraine unterstützen werde.

Die Schalker hatten die Partnerschaft mit Vivawest erst am Samstagvormittag offiziell gemacht, nachdem diese sich in den vergangenen Tagen bereits deutlich abgezeichnet hatte. Am Freitag kursierten im Internet bereits erste Fotos vom Schalker Mannschaftsbus mit dem Schriftzug des neuen Sponsors. Nach der Trennung vom bisherigen Hauptsponsor, dem russischen Energiekonzern Gazprom, benötigten die finanziell angeschlagenen Königsblauen kurzfristig einen Nachfolger. Gazprom war seit 2007 wichtigster Geldgeber des Revierklubs.