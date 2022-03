Offiziell: FC Schalke 04 findet Gazprom-Nachfolger – Vivawest neuer Trikot-Sponsor

Der FC Schalke 04 hat kurz nach dem Ende der Zusammenarbeit mit dem russischen Energiekonzern Gazprom einen neuen Trikot-Sponsor gefunden. Wie der Zweitligist am Samstagmorgen mitteilte, wurde ein Vertrag mit dem nordrhein-westfälischen Wohnungsunternehmen Vivawest abgeschlossen. Medienberichten zufolge soll dieser dem Revierklub jährlich 4,5 Millionen Euro - und damit etwa halb so viel wie der Gazprom-Deal zuletzt - einbringen. S04 machte dazu jedoch keine Angaben - auch nicht zur Vertragslaufzeit. Bereits an diesem Samstag (13.30 Uhr, Sky) im Heimspiel gegen Hansa Rostock läuft das Schalker Team mit dem neuen Sponsor auf. Dabei wird das Trikot jedoch nicht nur den Schriftzug des neuen Gelgebers tragen, sondern vornehmlich eine Botschaft für den Frieden. Anzeige

"Wir sind Vivawest sehr dankbar, dass uns das Unternehmen in herausfordernden Zeiten schnell und unkompliziert zur Seite steht“, wird Dr. Bernd Schröder, Vorstandsvorsitzender des FC Schalke 04, in einer offiziellen Mitteilug zitiert: "Nach der in dieser Woche bekanntgegebenen Beendigung unserer Partnerschaft mit Gazprom ist es uns gelungen, die erforderliche Neuausrichtung von Schalke 04 zügig voranzutreiben. Die Gespräche mit Vivawest waren von großer Wertschätzung und einer gemeinsamen Wertebasis geprägt. Mit dieser Partnerschaft beginnt auf Schalke eine neue Zeitrechnung."

Die Schalker hatten sich am vergangenen Montag als Reaktion auf den Krieg gegen die Ukraine von ihrem bisherigen Hauptsponsor getrennt. Mit Gazprom hatten die Gelsenkirchener, die rund 200 Millionen Euro an Verbindlichkeiten plagen sollen, seit 2007 zusammengearbeitet. Eigentlich lief der Vertrag mit dem aus Russland stammenden Konzern noch bis 2025. Bereits zuvor hatte S04 den Gazprom-Schriftzug von den Trikots entfernen lassen und war im Auswärtsspiel beim Karlsruher SC am vergangenen Samstag (1:1) stattdessen mit einem schlichten "Schalke 04"-Schriftzug auf der Brust seiner Profis aufgelaufen.