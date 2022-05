Schalke-Torjäger Simon Terodde über DFB-Chancen: "Nationalmannschaft ein großer Traum"

Der 34-Jährige ergänzte: „Ich bin aber total demütig und gebe weiter Gas. Wenn Hansi Flick am Ende wirklich zur Entscheidung kommen sollte, dass er einen Stürmer für Katar braucht, der vorne drin steht und Tore macht, und er dann auch noch an mich denken sollte, dann stehe ich natürlich bereit. Doch aktuell mache ich mir darüber nicht allzu viele Gedanken.“ Die WM in Katar beginnt am 21. November, Deutschland trifft in seiner Vorrunden-Gruppe auf Japan, Spanien und den Sieger des Play-off-Duells Neuseeland gegen Costa Rica.