Berichte: Vivawest wird Gazprom-Nachfolger bei Schalke 04 - Friedens-Botschaft auf Trikot

Nach jahrelanger Partnerschaft hatte Schalke in dieser Woche die Zusammenarbeit mit Gazprom als Folge der russischen Invasion in die Ukraine beendet. Der russische Staatskonzern war seit 2007 der wichtigste Geldgeber des mit rund 200 Millionen Euro Verbindlichkeiten belasteten Traditionsklubs. Rund um die Gelsenkirchener Arena wurden zudem Banden und Logos von Gazprom entfernt. Am vergangenen Wochenende wurde zudem der Schriftzug auf den Trikots überdruckt. Der neue Sponsoren-Deal soll Schalke zwischen vier und fünf Millionen Euro pro Jahr einbringen. Angelegt sein soll die kurzfristige Partnerschaft mit dem Unternehmen mit Hauptsitz in Gelsenkirchen auf anderthalb Jahre.