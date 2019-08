Bundesliga-Vorschau zu Schalke 04: Mit Aufbauhelfer David Wagner zurück nach oben

Der prominenteste Abgang sitzt bei Schalke 04 in der Chefetage. Clemens Tönnies ist vorübergehend nicht mehr Aufsichtsratschef der Gelsenkirchener . Nach einer verbalen Entgleisung mit rassistischem Anstrich lässt der 63-Jährige für drei Monate sein Amt ruhen . In der Zwischenzeit noch mehr als ohnehin erwartet gefordert: David Wagner – der neue Trainer. Jochen Schneider – der neue Sportdirektor. Und Michael Reschke – der neue technische Direktor. Das sportliche Führungstrio soll Schalke stabilisieren und nach Möglichkeit wieder nach oben führen.

Vizemeisterschaft und Champions League: Im Sommer 2018 war das königsblaue Leben rosarot. Doch statt einer weiteren Spielzeit auf Wolke sieben folgte ein Höllenritt. Abstiegsangst, eine 0:7-Pleite in der Champions League bei Manchester City, die Entlassung von Trainer Domenico Tedesco und der Abgang von Manager Christian Heidel. Nun fängt man bei S04 wieder von vorn an. Erste Bewährungsprobe: An diesem Samstag (15.30 Uhr) wartet in der ersten Runde des DFB-Pokals der Regionalligist SV Drochtersen/Assel. Normalerweise eine Pflichtaufgabe, anders nach dieser Vorsaison. „Wir sind total fokussiert auf uns und den Einzug in die zweite Pokalrunde“, so Wagner über das Spiel bei dem vermeintlich schwachen Gegner.